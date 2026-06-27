Число пострадавших от удара ВСУ по «Самбекским высотам» выросло до 12
Число пострадавших от удара украинского беспилотника по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области выросло до 12 человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что 10 из них были госпитализированы, двое – получили медицинскую помощь на месте.
По словам Слюсаря, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция музея не пострадала.
Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он отметил, что удар был нанесен по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 г. Глава региона подчеркнул, что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.