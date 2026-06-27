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Число пострадавших от удара ВСУ по «Самбекским высотам» выросло до 12

Ведомости

Число пострадавших от удара украинского беспилотника по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области выросло до 12 человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 10 из них были госпитализированы, двое – получили медицинскую помощь на месте.

По словам Слюсаря, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция музея не пострадала.

Что известно об атаке БПЛА на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Общество

Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он отметил, что удар был нанесен по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 г. Глава региона подчеркнул, что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.

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