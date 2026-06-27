Украинский беспилотник атаковал центральный рынок в Сватово

Украинский беспилотник атаковал центральный рынок в СватовоПострадали четыре человека
Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Четыре человека получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Троих пострадавших различной степени тяжести госпитализировали в местные медучреждения, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу, рассказал Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что удары в выходные дни по местам большого скопления людей – это террористические атаки и провокации.
Днем 27 июня украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. Пострадали 12 человек, 10 из которых были госпитализированы. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Он назвал эту атаку «актом особого цинизма» со стороны ВСУ.