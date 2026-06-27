Украинский беспилотник атаковал центральный рынок в Сватово

Днем 27 июня украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. Пострадали 12 человек, 10 из которых были госпитализированы. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Он назвал эту атаку «актом особого цинизма» со стороны ВСУ.