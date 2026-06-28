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Правительство будет выделять регионам средства на строительство футбольных полей

Ведомости

С 2027 г. регионы России смогут претендовать на федеральные субсидии для создания или модернизации футбольных полей с искусственным газоном. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Средства пойдут на закупку и установку необходимого оборудования. Такая возможность предусмотрена государственной программой «Развитие физической культуры и спорта». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Регионы смогут строить 2–3 полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом ежегодно при софинансировании из федерального бюджета. Ежегодно на эти цели будет выделяться 1,5 млрд руб.

Субсидии на футбольные поля будут выделять населенным пунктам с населением от 30 000 человек. В городах и селах с меньшим числом жителей получить господдержку можно будет при условии, что регион предоставит гарантийное письмо о возможности привлекать жителей соседних территорий для занятий на поле.

Осенью 2023 г. президент России Владимир Путин на международном форуме «Россия – спортивная держава» поставил задачу к 2030 г. вовлечь 70% граждан страны в массовый спорт

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