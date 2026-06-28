Правительство будет выделять регионам средства на строительство футбольных полей

Субсидии на футбольные поля будут выделять населенным пунктам с населением от 30 000 человек. В городах и селах с меньшим числом жителей получить господдержку можно будет при условии, что регион предоставит гарантийное письмо о возможности привлекать жителей соседних территорий для занятий на поле.