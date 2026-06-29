Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,471-0,16%RGSS0,169-0,7%ARSA5,97-1,97%IMOEX2 270,88-0,64%RTSI928,32-0,65%RGBI113,24+0,15%RGBITR753,32+0,25%
Главная / Общество /

ВОЗ: от жары в Европе погибли более 1300 человек

Ведомости

Более 1300 избыточных смертей, связанных с аномальной жарой, зарегистрировано в Европе с 21 июня. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

Гебрейесус заявил, что сейчас от аномальной жары страдают 150 млн человек. Он напомнил, что в Европе закрыты школы, а энергосети перегружены. По его словам, на европейском континенте потепление происходит «быстрее всего на Земле, в два раза быстрее, чем в среднем по миру».

«Из-за изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая случается раз в поколение, теперь происходит почти ежегодно», – отметил глава ВОЗ.

Организация призвала европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от жары в рамках более широкой программы по защите здоровья от последствий изменения климата.

Экстренные службы в Европе переведены на усиленный режим работы из-за рекордной жары. По данным Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию. В этой стране жара привела примерно к 1000 избыточных смертей. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в регионах, где действовал максимальный уровень предупреждения о жаре.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь