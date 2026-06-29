ВОЗ: от жары в Европе погибли более 1300 человек
Более 1300 избыточных смертей, связанных с аномальной жарой, зарегистрировано в Европе с 21 июня. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.
Гебрейесус заявил, что сейчас от аномальной жары страдают 150 млн человек. Он напомнил, что в Европе закрыты школы, а энергосети перегружены. По его словам, на европейском континенте потепление происходит «быстрее всего на Земле, в два раза быстрее, чем в среднем по миру».
«Из-за изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая случается раз в поколение, теперь происходит почти ежегодно», – отметил глава ВОЗ.
Организация призвала европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от жары в рамках более широкой программы по защите здоровья от последствий изменения климата.
Экстренные службы в Европе переведены на усиленный режим работы из-за рекордной жары. По данным Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию. В этой стране жара привела примерно к 1000 избыточных смертей. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в регионах, где действовал максимальный уровень предупреждения о жаре.