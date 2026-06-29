ВОЗ: от жары в Европе погибли более 1300 человек

Гебрейесус заявил, что сейчас от аномальной жары страдают 150 млн человек. Он напомнил, что в Европе закрыты школы, а энергосети перегружены. По его словам, на европейском континенте потепление происходит «быстрее всего на Земле, в два раза быстрее, чем в среднем по миру».