Из-за жары во Франции погибли более 1000 человек

Наиболее серьезная ситуация сложилась в регионах Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр – Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар, где был объявлен красный уровень предупреждения о жаре. В отдельных районах страны температура воздуха превышала +40 градусов, что привело к росту нагрузки на больницы и экстренные службы. Более 30 департаментов большую часть недели находились под максимальным уровнем погодной опасности.