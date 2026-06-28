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Из-за жары во Франции погибли более 1000 человек

Ведомости

Экстремальная жара во Франции привела примерно к 1000 избыточных смертей. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в регионах, где действовал максимальный уровень предупреждения о жаре. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения страны, передает Euronews.

По данным ведомства, с 24 июня количество смертей оказалось примерно на 1000 выше по сравнению с предыдущими месяцами. Отмечается, что 85% умерших были в возрасте 65 лет и старше.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в регионах Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр – Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар, где был объявлен красный уровень предупреждения о жаре. В отдельных районах страны температура воздуха превышала +40 градусов, что привело к росту нагрузки на больницы и экстренные службы. Более 30 департаментов большую часть недели находились под максимальным уровнем погодной опасности.

Фото.

Жара атакует: как Европа переживает аномальные температуры

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На фоне аномальной жары власти Парижа на выходных запретили употребление алкоголя в общественных местах, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы.

27 июня RTL сообщал, что похоронные службы Франции перегружены из-за роста числа смертей на фоне установившейся аномальной жары. Владелец службы в Обервиле заявил корреспонденту радиостанции, что загруженность его учреждения выросла с обычных 60–65% до 90–95%, поэтому он вынужден отказывать родственникам, звонящим с просьбой забрать тело умершего. 25 июня в 72 департаментах страны из 96 был объявлен высший уровень погодной опасности – красный. Закрыты 3500 школ, около 10 000 скорректировали учебное расписание.

26 июня Государственная служба скорой медицинской помощи зарегистрировала свыше 50 случаев смертей в Париже, хотя в обычное время смертность составляет около 10 человек в этот период. 25 жителей французской столицы умерли от сердечного приступа, 30 – по иным причинам.

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