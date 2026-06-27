Похоронные службы Франции перегружены из-за роста числа смертей на фоне жары
Похоронные службы Франции перегружены из-за роста числа смертей на фоне установившейся аномальной жары. Об этом сообщает RTL.
Владелец службы в Обервилье заявил корреспонденту радиостанции, что загруженность его учреждения выросла с обычных 60–65% до 90–95%, поэтому он вынужден отказывать родственникам, звонящим с просьбой забрать тело умершего. «Знаете, это непросто, когда звонишь семье и через два часа говоришь: „Послушайте, у нас нет места»», – признался он.
Как напоминает RTL, во время аномальной жары в 2003 г. и пандемии COVID-19 для хранения тел были задействованы рефрижераторные грузовики, а также использовался склад в Рунгисе.
Ситуация во Франции наиболее тяжелая среди европейских стран. В нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию. Погодная аномалия привела к отключениям электричества, дефициту воды и перебоям работы общественного транспорта.
25 июня в 72 департаментах страны из 96 был объявили высший уровень погодной опасности – красный. Закрыты 3,5 тыс. школ, около 10 тыс. скорректировали учебное расписание.
26 июня Государственная служба скорой медицинской помощи зарегистрировала свыше 50 случаев смертей в Париже, хотя в обычное время смертность составляет около 10 человек в этот период. Сейчас 25 жителей французской столицы умерли от сердечного приступа, 30 – по иным причинам.
В Швейцарии из-за жары временно остановлена работа двух реакторов АЭС «Бознау» – старейшей действующей атомной электростанции в Европе. Решение было принято после того, как вода в реке Ааре, используемой для охлаждения, нагрелась до 25 градусов.