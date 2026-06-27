Похоронные службы Франции перегружены из-за роста числа смертей на фоне жары

Владелец службы в Обервилье заявил корреспонденту радиостанции, что загруженность его учреждения выросла с обычных 60–65% до 90–95%, поэтому он вынужден отказывать родственникам, звонящим с просьбой забрать тело умершего. «Знаете, это непросто, когда звонишь семье и через два часа говоришь: „Послушайте, у нас нет места»», – признался он.