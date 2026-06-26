В Швейцарии из-за жары остановили старейшую в Европе АЭС
В Швейцарии временно остановлена работа двух реакторов АЭС «Бознау» – старейшей действующей атомной электростанции в Европе. Причиной стала аномальная жара, из-за которой температура воды в реке Ааре, используемой для охлаждения, поднялась до 25 градусов, сообщил оператор станции, компания Axpo, передает France24.
«Температура реки Ааре вчера и сегодня снова достигла 25 градусов. Достаточного охлаждения не ожидается», – говорится в заявлении Axpo. Как уточнили в компании, остановка реакторов временная: «Как только река остынет или будет спрогнозировано достаточное охлаждение, станция сможет планировать перезапуск реакторов». Для этого потребуется разрешение профильных ведомств.
АЭС «Бознау» расположена на севере Швейцарии, близ границы с Германией. Первый реактор был запущен в 1969 г., второй – в 1971 г. На атомную энергетику приходится чуть более трети производства электроэнергии в стране.
В пятницу, 26 июня, Швейцария второй день подряд обновила июньский температурный рекорд: в Базеле, неподалеку от «Бознау», столбик термометра поднялся до 38,8 градуса – накануне там было зафиксировано 38 градусов, что побило рекорд, державшийся почти 80 лет.
Днем ранее французский энергетический концерн EDF также остановил два реактора АЭС, чтобы не сбрасывать перегретую воду в реки.
Аномальная жара в конце июня охватила Западную Европу, от которой страдают около 150 млн человек. 26 июня в Париже за сутки умерли более 50 человек, во Франции зафиксирован самый высокий показатель средней температуры за всю историю наблюдений – 29,3 градуса.