В Швейцарии из-за жары остановили старейшую в Европе АЭС

Днем ранее французский энергетический концерн EDF также остановил два реактора АЭС, чтобы не сбрасывать перегретую воду в реки.



Аномальная жара в конце июня охватила Западную Европу, от которой страдают около 150 млн человек. 26 июня в Париже за сутки умерли более 50 человек, во Франции зафиксирован самый высокий показатель средней температуры за всю историю наблюдений – 29,3 градуса.