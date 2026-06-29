Испанский визовый центр увеличил сроки выдачи виз россиянам
Испанский визовый центр увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы для россиян. Теперь оформление документов может занять до 45 дней из-за роста числа обращений, сообщили в BLS.
«Рекомендуем подавать документы на визу заблаговременно с учетом увеличения сроков рассмотрения», – говорится в сообщении.
Также BLS предупредил заявителей о мошенниках, которые предлагают за деньги «продать» запись на подачу документов или ускорить выдачу виз. В центре подчеркнули, что запись доступна только через официальный сайт, а при оплате дополнительных услуг необходимо обязательно получать квитанцию.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что свободные слоты для подачи документов на испанскую визу быстро заканчиваются. При этом запись на первую половину июля пока не открыта. По данным туроператоров, она должна появиться в ближайшие один – два дня.
25 июня сообщалось, что итальянский визовый центр также увеличил срок рассмотрения визовых заявлений для россиян – до 60 дней. Заявителям рекомендовали подавать документы не менее чем за три месяца до планируемой поездки.