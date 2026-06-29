Экс-министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище
Бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 30 июня, сообщил «РИА Новости» источник из его окружения.
«Сергея Борисовича похоронят завтра, на Троекуровском кладбище», – сказал агентству собеседник.
Иванов умер 26 июня на 74-м году жизни.
Бывший министр обороны РФ родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1953 г. Он получил высшее филологическое образование в Ленинградском госуниверситете, а также окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого замначальника одного из управлений Службы внешней разведки РФ. В 1998 г. был назначен замдиректора ФСБ, начальником Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. В 1999 г. стал секретарем Совета безопасности РФ. В 2001 г. занял пост министра обороны РФ. В 2005 г. вступил в должность заместителя председателя правительства России – министра обороны России.
В 2007 г. Иванова назначили первым заместителем премьер-министра РФ, а в 2008 г. – заместителем председателя правительства. С 2011 по 2016 г. он также занимал должность руководителя администрации президента. В 2016 г. Иванов стал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он ушел в отставку по собственному желанию 4 февраля.