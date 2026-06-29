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Минтранс готовит новые правила установки ограничений скорости

Ведомости

Минтранс РФ совместно с профильными ведомствами работает над созданием методических рекомендаций о новом подходе к установлению скоростных ограничений на дорогах. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на министерство.

По данным издания, меры планируется ввести в 2027 г. Рекомендации закрепят положения по определению и изменению режимов скорости. Они в том числе будут учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. В пример приводятся жилые дома, школы или торговые центры. При этом документ будет носить рекомендательный характер.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин подчеркнул, что скорость движения нужно повышать там, где позволяет обстановка. Он отметил, что сейчас качество дорог улучшается, а машины становятся более технологичными и надежными.

В мае «Коммерсантъ» писал, что на участках «Тавриды» в Крыму, а также трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон» могут увеличить максимальную скорость движения до 110 км/ч. Сейчас на большей части «Тавриды» действует ограничение в 90 км/ч. Основным условием для повышения лимита, по данным Росавтодора, стала установка стационарного освещения. Специалисты ведут необходимые работы на участке 8–87-й км «Тавриды». Для участков 187–269-й км проект пока готовится.

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