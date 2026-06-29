Минтранс готовит новые правила установки ограничений скорости

В мае «Коммерсантъ» писал, что на участках «Тавриды» в Крыму, а также трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон» могут увеличить максимальную скорость движения до 110 км/ч. Сейчас на большей части «Тавриды» действует ограничение в 90 км/ч. Основным условием для повышения лимита, по данным Росавтодора, стала установка стационарного освещения. Специалисты ведут необходимые работы на участке 8–87-й км «Тавриды». Для участков 187–269-й км проект пока готовится.