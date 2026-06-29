Кравцов назвал сроки разработки учебников по химии и физике для старших классов

25 июня Кравцов говорил, что с 1 сентября 2027 г. начнется апробация единого государственного учебника географии, а ровно через год – его поэтапное введение. По его словам, особое внимание будет уделяться России, а также межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами. По словам Кравцова, до введения учебника будут проходить подготовка учителей, сбор их отзывов, предложений и пожеланий.