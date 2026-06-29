Кравцов назвал сроки разработки учебников по химии и физике для старших классов
Учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников в России планируют подготовить к 2027 г. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пленарной сессии форума агротехнологического образования – 2026.
«Продолжаем совместную работу по развитию образования этого профиля с Минсельхозом России. Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: с 1 сентября 2025 г. включен отдельный агротехнологический профиль обучения», – также рассказал Кравцов (цитата по сайту министерства).
По его данным, к разработке учебников по химии, физике и биологии министерство привлекло специалистов Российской академии наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня эксперты занимаются подготовкой учебников для углубленного обучения.
25 июня Кравцов говорил, что с 1 сентября 2027 г. начнется апробация единого государственного учебника географии, а ровно через год – его поэтапное введение. По его словам, особое внимание будет уделяться России, а также межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами. По словам Кравцова, до введения учебника будут проходить подготовка учителей, сбор их отзывов, предложений и пожеланий.