В 2027 году начнется апробация нового учебника географии

Обращаясь к Кравцову, педагоги попросили его подумать над увеличением количества часов по географии в 5-х и особенно в 6-х классах. Сейчас на предмет отведено по часу в неделю. Министр отметил, что учителя задают правильный вопрос, но решение по нему может быть неоднозначным. Чтобы увеличить число часов по географии, придется уменьшить их по какому-то другому предмету. Важно сохранить тот баланс, который уже есть в школьной программе, подчеркнул Кравцов. Он предположил, что какие-то элементы предмета стоит предусмотреть в курсе истории России, а также напомнил, что новый учебник будет междисциплинарным, потому что география тесно связана с другими предметами. Есть также возможности внеурочной деятельности – на нее предусмотрено 10 часов в неделю, добавил он.