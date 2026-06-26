В 2027 году начнется апробация нового учебника географии

В 2027 году начнется апробация нового учебника географииВ нем усилятся межпредметные связи и будет уделено больше внимания России
С 1 сентября 2027 г. начнется апробация единого государственного учебника географии, а ровно через год – его поэтапное введение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Форуме учителей географии и студентов профильных вузов.
Министерство разрабатывает учебник совместно с Российским географическим обществом, рассказал Кравцов. Особое внимание будет уделяться России, а также межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами. По словам Кравцова, до введения учебника будет проходить подготовка учителей, сбор их отзывов, предложений и пожеланий.
Программа предмета полностью синхронизирована с кодификаторами проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ. Разрабатываемый под нее учебник будет интересным и насыщенным, пообещал Кравцов. По его словам, сейчас в федеральном перечне есть только один учебник географии, однако он является коммерческим. Новый учебник будет государственным: права на него будут принадлежать государству, стоимость окажется в 2,5 раза ниже, а качество – в 2,5 раза выше, чем у коммерческого аналога, заверил министр.
Кравцов также рассказал о результатах ЕГЭ по географии в этом году. Количество выпускников, сдающих экзамен по этому предмету, увеличилось примерно до 20 000 участников (почти на 30%, или на 4500 человек. – «Ведомости»). При этом средний балл, несмотря на рост числа сдающих, практически не изменился: в прошлом году он составлял 54,8, в этом – 54,4, отметил министр.
Обращаясь к Кравцову, педагоги попросили его подумать над увеличением количества часов по географии в 5-х и особенно в 6-х классах. Сейчас на предмет отведено по часу в неделю. Министр отметил, что учителя задают правильный вопрос, но решение по нему может быть неоднозначным. Чтобы увеличить число часов по географии, придется уменьшить их по какому-то другому предмету. Важно сохранить тот баланс, который уже есть в школьной программе, подчеркнул Кравцов. Он предположил, что какие-то элементы предмета стоит предусмотреть в курсе истории России, а также напомнил, что новый учебник будет междисциплинарным, потому что география тесно связана с другими предметами. Есть также возможности внеурочной деятельности – на нее предусмотрено 10 часов в неделю, добавил он.
Принимать решения об увеличении количества часов нужно после серьезного исследования или дискуссий, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Этого не было, например, когда принималось решение о сокращении количества часов на изучение английского языка в 5–7-х классах (с трех до двух часов в неделю. – «Ведомости»), сказал он. Впрочем, любой преподаватель-предметник будет уверять, что на его предмет не хватает часов, считает Луховицкий.
Знания молодых людей в естественных науках резко упали за последние полвека, говорит главный научный сотрудник лаборатории антропогенных изменений климатической системы Института географии РАН Сергей Семенов. В качестве примера он привел слабое знание школьниками глобуса. По его мнению, это стало следствием реформ, которые проводились в школьном образовании.