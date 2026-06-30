В Тверской области в результате падения обломков дрона погибла женщина
В Кимрском муниципальном округе Тверской области при отражении атаки украинского беспилотника его обломки попали в жилой дачный дом. От возникшего пожара погибла 61-летняя женщина, сообщил губернатор региона Виталий Королев в своем канале в Мах.
По его словам, на месте происшествия находятся все необходимые службы. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.
Королев рассказал, что поручил главе муниципального округа помочь родственникам погибшей и проинспектировать близлежащие дома. Их необходимо осмотреть на предмет возможных повреждений и принять меры по оперативному проведению ремонтов.
6 июня в Ржевском округе Тверской области от атаки беспилотника погиб мужчина. Он ехал за рулем автомобиля, когда на его машину упали обломки украинского дрона.