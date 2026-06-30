Финляндия с 1 июля полностью отключит сеть стационарной телефонной связи

Как уточнил телерадиовещатель, проводная телефонная сеть функционировала в Финляндии с конца XIX в., однако на протяжении последних десятилетий стремительно теряла абонентов. К началу 2026 г. у Elisa насчитывалось лишь несколько тысяч действующих проводных подключений, при этом новые подключения компания уже несколько лет не оформляла.