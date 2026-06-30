Финляндия с 1 июля полностью отключит сеть стационарной телефонной связи
Финляндия завершает эпоху проводной телефонной связи. С 1 июля крупнейший телекоммуникационный оператор страны Elisa прекращает обслуживание стационарных линий. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.
По данным Yle, другие ведущие операторы страны – Telia и DNA – отказались от обслуживания проводной телефонной сети ранее. В Финляндии больше не останется крупных операторов, предоставляющих услуги стационарной телефонной связи.
Как уточнил телерадиовещатель, проводная телефонная сеть функционировала в Финляндии с конца XIX в., однако на протяжении последних десятилетий стремительно теряла абонентов. К началу 2026 г. у Elisa насчитывалось лишь несколько тысяч действующих проводных подключений, при этом новые подключения компания уже несколько лет не оформляла.
В последние годы стационарная сеть использовалась преимущественно для домашних телефонов, факсимильной связи и переговорных устройств, установленных в лифтах.