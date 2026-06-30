Минтруд сократил перечень закрытых для женщин профессий более чем в четыре раза

Баталина отметила, что женщины теперь могут, в том числе, работать на автоматизированных линиях горной промышленности, а на днях в России появилась первая машинистка грузового локомотива. Она рассказала, что женщин раньше не допускали к профессиям, где необходим тяжелый физический труд, а также где вредные и опасные условия, которые могут негативно сказаться на здоровье.