Минтруд сократил перечень закрытых для женщин профессий более чем в четыре раза
Перечень закрытых для женщин профессий сократился более чем в четыре раза, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Форуме женщин Севера.
«Сегодня так меняются условия труда благодаря цифровизации, благодаря внедрению безопасных методов производства, что все больше профессий, которые еще раньше были мужскими, становятся женскими», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
Баталина отметила, что женщины теперь могут, в том числе, работать на автоматизированных линиях горной промышленности, а на днях в России появилась первая машинистка грузового локомотива. Она рассказала, что женщин раньше не допускали к профессиям, где необходим тяжелый физический труд, а также где вредные и опасные условия, которые могут негативно сказаться на здоровье.
В утвержденной правительством РФ дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса указано, что перечень запрещенных для женщин профессий в России планируется еще сократить к 2027 г. В документе указано, что работа будет касаться изменений в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки будут внесены в приказ Минтруда о перечне производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.
Сейчас в перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, включено 100 профессий. Реестр распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к вредному или опасному классу условий труда. До этого в перечень входило 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины. Перечень включает запрет на работу женщин в сфере химических производств, подземных и горных работ, металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, металлургии, на радиотехническом, электронном и полиграфических производствах и др.