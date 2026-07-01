«ON медиа» будет финансировать лучшие проекты студентов ВГИКа

Предполагается, что вуз каждый год будет выпускать 15 фильмов: три игровых полных метра, шесть документальных и шесть анимационных. «ON медиа» будет ежегодно направлять 75 млн руб. на производство 3 – 5 проектов. Экспертный совет ВГИКа с участием продюсеров «ON медиа» будет проводить отбор наиболее талантливых дипломных работ, которые могут претендовать на финансирование. Программа финансирования студенческих проектов была создана по итогам совместной работы над фильмом «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. В 2026 г. поддержку «ON медиа» получили три будущих фильма: «Только никому не говори» Дмитрия Кондратенко, «Сосед напротив» Егора Щиренко и «Наш двор» Саида-Магомеда Хасаева (все названия – рабочие).