«ON медиа» будет финансировать лучшие проекты студентов ВГИКа
Всероссийский госуниверситет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и холдинг «ON медиа» (управляет развлекательными бизнесами группы МТС) объявили о программе поддержки студентов. В частности, речь о ежегодном гранте в размере 75 млн руб. на производство трех – пяти проектов, сообщает холдинг.
Предполагается, что вуз каждый год будет выпускать 15 фильмов: три игровых полных метра, шесть документальных и шесть анимационных. «ON медиа» будет ежегодно направлять 75 млн руб. на производство 3 – 5 проектов. Экспертный совет ВГИКа с участием продюсеров «ON медиа» будет проводить отбор наиболее талантливых дипломных работ, которые могут претендовать на финансирование. Программа финансирования студенческих проектов была создана по итогам совместной работы над фильмом «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. В 2026 г. поддержку «ON медиа» получили три будущих фильма: «Только никому не говори» Дмитрия Кондратенко, «Сосед напротив» Егора Щиренко и «Наш двор» Саида-Магомеда Хасаева (все названия – рабочие).
Еще одно направление работы – именные стипендии для студентов актерской мастерской Веры Алентовой и Юлии Меньшовой. Кроме того, сформирован премиальный фонд в размере 500 000 руб.: раз в семестр мастер курса будет распределять его между тремя наиболее перспективными студентами мастерской. Также «ON медиа» станет партнером IV Международного студенческого фестиваля-конкурса спектаклей «Точка А» и 46-го Международного фестиваля ВГИК.
4 июня «ON медиа» и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве в области кино- и медиапроизводства. Речь о совместной работе по развитию киноиндустрии в регионе, привлечении российских и зарубежных съемочных групп, поддержке молодых специалистов креативных индустрий, а также продвижении якутских проектов на федеральных и международных площадках.