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Главная / Общество /

Тело актера из «Бригады» Александра Высоковского обнаружили в Оке

Ведомости

Тело сыгравшего в сериалах «Бригада» и «Бумер» актера Александра Высоковского нашли в реке Оке в Подмосковье. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Ранее в семье актера сообщили, что он отправился на рыбалку. Он ушел вместе с сыном и не вернулся. «Российская газета» писала, что он пропал в районе Пущинской косы: актер ушел по намытому песку вниз по течению, после чего пропал. Сын не смог его найти.

Позднее о его исчезновении сообщила жена, после чего на поиски отправились спасатели и волонтеры. Telegram-канал BAZA пишет, что смерть актера не носит криминального характера и расценивается следственными органами как несчастный случай.

Александру Высоковскому было 62 года. Он снимался с 1988 г. Был наиболее известен по роли Макса в сериале «Бригада» – бывшего десантника и телохранителя Саши Белого, который в итоге оказался предателем. Также он снимался в фильме «Бумер», где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина» и Next.

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