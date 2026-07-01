Тело актера из «Бригады» Александра Высоковского обнаружили в Оке

Александру Высоковскому было 62 года. Он снимался с 1988 г. Был наиболее известен по роли Макса в сериале «Бригада» – бывшего десантника и телохранителя Саши Белого, который в итоге оказался предателем. Также он снимался в фильме «Бумер», где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина» и Next.