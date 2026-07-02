Россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

В марте 2024 г. Совет Федерации одобрил закон о налоговом вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Вычет будет распространяться на вложения на индивидуальном инвестиционном счете, открытом с 1 января 2024 г. на долгосрочный период. Также он коснется взносов в программу долгосрочных сбережений и взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.