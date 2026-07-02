Россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения
С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Минфин.
Такой шаг позволит вернуть часть НДФЛ, уплаченного по страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 г. В ведомстве отметили, что вычет – одна из мер господдержки, направленная на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса к инструментам для формирования сбережений на будущее.
Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. С 1 сентября также увеличивается лимит для родителей, вносящих средства в пользу детей: сумма взносов, которую можно заявить к вычету, повышена с 400 000 до 500 000 руб.
В марте 2024 г. Совет Федерации одобрил закон о налоговом вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Вычет будет распространяться на вложения на индивидуальном инвестиционном счете, открытом с 1 января 2024 г. на долгосрочный период. Также он коснется взносов в программу долгосрочных сбережений и взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.