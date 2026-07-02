Четверо погибли во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором
Четыре человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором на чемпионате мира по футболу. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил свои соболезнования, пишет La Jornada.
В результате празднования в Гвадалахаре, где на различных площадках трансляции матча Мексики и Эквадора собралось не менее 160 000 зрителей, были задержаны 48 человек. Правоохранители задержали их за административные правонарушения, повреждение городского имущества, вандализм и нападения на муниципальных и государственных полицейских, двое из которых получили ранения.
По данным издания, по окончании футбольного матча в центре Гвадалахары и у Ла-Минервы начались столкновения, драки и погромы. Этому способствовало свободное распитие спиртных напитков на улицах и в фан-зоне. Болельщики сломали ворота и повалили ограждения, отделяющие эту коммерческую зону от ФИФА. Полицейским в спецснаряжении с трудом удалось сдерживать толпу обезумевших людей.
1 июля национальная сборная Мексики обыграла Эквадор и впервые за 40 лет пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В городах началась волна масштабных гуляний. После победы со счетом 2:0 над Эквадором на стадионе «Ацтека» фанаты вышли на улицы Мехико, Гвадалахары, Монтеррея и других городов. Сперва сообщалось о гибели трех человек в давке в центре Мехико.