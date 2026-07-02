Четверо погибли во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором

1 июля национальная сборная Мексики обыграла Эквадор и впервые за 40 лет пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В городах началась волна масштабных гуляний. После победы со счетом 2:0 над Эквадором на стадионе «Ацтека» фанаты вышли на улицы Мехико, Гвадалахары, Монтеррея и других городов. Сперва сообщалось о гибели трех человек в давке в центре Мехико.