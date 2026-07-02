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Умер журналист Сергей Мингазов

Ведомости

Умер журналист Сергей Мингазов, сообщил «Ведомостям» его адвокат Константин Бубон.

Мингазов родился в 1969 г., жил в Хабаровске. В разные годы работал в Forbes, был корреспондентом ТАСС в Хабаровске, сотрудничал с «Ведомостями», возглавлял дальневосточную редакцию газеты «Коммерсантъ». Писал стихи и запускал медиапроекты.

В последние годы тяжело болел. 27 февраля и 2 марта журналист перенес две операции, связанные с раковой опухолью в третьей стадии. 

В феврале 2025 г. Суд в Хабаровске признал Мингазова виновным в распространении в 2022 г. ложной информации, дискредитирующей Вооруженные силы России. Вместо запрошенных прокуратурой шести лет колонии он был приговорен к штрафу в 700 000 руб. Позднее эту сумму увеличили до 2,5 млн руб. В декабре суд отправил дело Мингазова на пересмотр.

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