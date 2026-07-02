Умер журналист Сергей Мингазов

В феврале 2025 г. Суд в Хабаровске признал Мингазова виновным в распространении в 2022 г. ложной информации, дискредитирующей Вооруженные силы России. Вместо запрошенных прокуратурой шести лет колонии он был приговорен к штрафу в 700 000 руб. Позднее эту сумму увеличили до 2,5 млн руб. В декабре суд отправил дело Мингазова на пересмотр.