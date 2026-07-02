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Роспатент рассмотрит заявку на товарный знак «Пухосос»

Ведомости

В Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака «Пухосос». Сейчас она проходит формальную экспертизу, а решение о регистрации или отказе будет принято только после завершения рассмотрения по существу. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в мессенджере Max.

В Роспатенте уточнили, что документы были поданы 10 июня. Речь идет о регистрации словесного обозначения «Пухосос» в 03, 30, 35 классах международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

«Пухосос»

это вымышленное устройство, представляющее собой компактный синий робот-ровер, напоминающий московский электробус, с прикрепленной снизу трубой для сбора пуха.

Ведомство отдельно обратило внимание на появившуюся в интернете информацию о якобы уже состоявшейся регистрации. В Роспатенте подчеркнули, что такие сообщения не соответствуют действительности. Там напомнили, что сам факт подачи заявки не означает автоматического получения правовой охраны и не свидетельствует о регистрации товарного знака.

Идея «пухососа» стала вирусной благодаря видеоролику, созданному в 2024 г. маркетинговым агентством Out Digital, рассказал 10 июня «Афиша Daily» CEO агентства Роман Зарипов. По его словам, целью ролика было показать их мастерство в интеграции 3D-моделей в реальные кадры, чтобы вызвать у зрителей сомнения в подлинности. Изначально видео не было опубликовано из-за отсутствия пуха в Москве. Однако, когда летом 2026 г. столицу вновь заполонил пух, агентство выпустило архивный ролик. Многие восприняли это взаправду. Москвичи искали его и интересовались возможностью приобретения такого робота.

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