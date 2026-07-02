Роспатент рассмотрит заявку на товарный знак «Пухосос»

Идея «пухососа» стала вирусной благодаря видеоролику, созданному в 2024 г. маркетинговым агентством Out Digital, рассказал 10 июня «Афиша Daily» CEO агентства Роман Зарипов. По его словам, целью ролика было показать их мастерство в интеграции 3D-моделей в реальные кадры, чтобы вызвать у зрителей сомнения в подлинности. Изначально видео не было опубликовано из-за отсутствия пуха в Москве. Однако, когда летом 2026 г. столицу вновь заполонил пух, агентство выпустило архивный ролик. Многие восприняли это взаправду. Москвичи искали его и интересовались возможностью приобретения такого робота.