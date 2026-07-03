Сторонники запрещенной «Артподготовки» планировали сбросить бомбу на поезд
Сторонники «Артподготовки»
По данным Следственного комитета (СК), фигуранты объединились в террористическую группу под руководством Вячеслава Мальцева
Восьми обвиняемым в зависимости от роли каждого инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества; приготовление к террористическому акту; незаконный оборот, а также контрабанда оружия и взрывчатых веществ). Лидер организации объявлен в международный розыск и заочно арестован.