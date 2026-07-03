Сторонники запрещенной «Артподготовки» планировали сбросить бомбу на поезд

По данным Следственного комитета (СК), фигуранты объединились в террористическую группу под руководством Вячеслава Мальцева (считается в России иноагентом, внесен в перечень террористов). С апреля по июнь 2024 г. они готовили подрыв состава. Двое сотрудников РЖД предоставили информацию о доступе к объектам инфраструктуры. Остальные участники изготовили и перевезли СВУ, хранили оружие и взрывчатку, а также помогали исполнителю на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей. Теракт был предотвращен благодаря работе ФСБ и МВД.