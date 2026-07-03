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Сторонники запрещенной «Артподготовки» планировали сбросить бомбу на поезд

Ведомости

Сторонники «Артподготовки» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав с продукцией ВПК. Судебный процесс по этому делу начнется 7 июля, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

По данным Следственного комитета (СК), фигуранты объединились в террористическую группу под руководством Вячеслава Мальцева (считается в России иноагентом, внесен в перечень террористов). С апреля по июнь 2024 г. они готовили подрыв состава. Двое сотрудников РЖД предоставили информацию о доступе к объектам инфраструктуры. Остальные участники изготовили и перевезли СВУ, хранили оружие и взрывчатку, а также помогали исполнителю на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей. Теракт был предотвращен благодаря работе ФСБ и МВД.

Восьми обвиняемым в зависимости от роли каждого инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества; приготовление к террористическому акту; незаконный оборот, а также контрабанда оружия и взрывчатых веществ). Лидер организации объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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