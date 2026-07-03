В результате удара дрона ВСУ по рынку в Токмаке есть погибшие и раненые
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по городскому рынку в Токмаке Запорожской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Губернатор уточнил, что пострадавших оперативно доставили в Токмакскую центральную районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Балицкого, атака продолжается, в связи с чем мобилизованы все резервы системы здравоохранения.
На месте работают оперативные службы. Глава региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
3 июля в Брянской области в результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще двое мирных жителей получили ранения. Удар дроном-камикадзе, от которого умер мужчина, произошел в селе Борщово Погарского района. В селе Чуровичи Климовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара водитель получил ранения и был госпитализирован. Дрон-камикадзе в поселке Суземка атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.