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В результате удара дрона ВСУ по рынку в Токмаке есть погибшие и раненые

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по городскому рынку в Токмаке Запорожской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор уточнил, что пострадавших оперативно доставили в Токмакскую центральную районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Балицкого, атака продолжается, в связи с чем мобилизованы все резервы системы здравоохранения.

На месте работают оперативные службы. Глава региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

3 июля в Брянской области в результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще двое мирных жителей получили ранения. Удар дроном-камикадзе, от которого умер мужчина, произошел в селе Борщово Погарского района. В селе Чуровичи Климовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара водитель получил ранения и был госпитализирован. Дрон-камикадзе в поселке Суземка атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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