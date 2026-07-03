В результате удара дрона ВСУ по рынку в Токмаке есть погибшие и раненые

3 июля в Брянской области в результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще двое мирных жителей получили ранения. Удар дроном-камикадзе, от которого умер мужчина, произошел в селе Борщово Погарского района. В селе Чуровичи Климовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара водитель получил ранения и был госпитализирован. Дрон-камикадзе в поселке Суземка атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение.