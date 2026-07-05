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В Египте археологи обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века

Ведомости

Египетские археологи обнаружили в Западной пустыне хорошо сохранившийся город византийской эпохи, датируемый IV веком нашей эры, пишет The Guardian. Кварталы с жилыми и культовыми сооружениями были найдены в оазисе Дахла. Среди наиболее значимых построек – базилика середины IV в., возвышающаяся над главными улицами, а также две сторожевые башни для охраны окраин города. Министерство туризма и древностей Египта отметило, что находка раскрывает важные детали повседневной жизни, градостроительства и хозяйственной деятельности в период, когда Египет входил в состав Византийской империи.

Город имел продуманную планировку: широкие магистрали, идущие с севера на юг, пересекались улицами в направлении запад – восток, образуя открытые площади и общественные пространства. Археологи также обнаружили укрепленное сооружение с мощными оборонительными стенами и множество домов с приемными залами и сводчатыми крышами. Среди них – дом церковного диакона Тисуса, датируемый второй половиной XIV в., который, вероятно, служил домовой церковью до строительства городской базилики. В ходе раскопок также найдены хлебные печи, кухни, мельничные инструменты и бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами.

Особый интерес у ученых вызвала коллекция из около 200 керамических фрагментов с надписями, известных как остраконы, которые использовались в качестве материала для письма. На них содержатся записи о сделках, переписка и другие детали быта той эпохи. Кроме того, обнаружены золотые монеты времен правления римского императора Констанция II (337–361 гг.). В другом районе страны, на археологическом участке Марина-эль-Аламейн в 100 км от Александрии, найдены 18 древних гробниц, включая 11 высеченных в скале (глубиной до 8 м) и 7 наземных известняковых захоронений. Среди уникальных находок – гранитный саркофаг длиной 2,5 м с останками скелета и гипсовая статуя сфинкса.

В рот некоторым умершим были помещены золотые предметы, так называемый «золотой язык» – практика, связанная с погребальными верованиями той эпохи. Оазис Дахла уже включен в предварительный список ЮНЕСКО и вскоре может пополнить список Всемирного наследия. Что касается Марины-эль-Аламейн, то археологи идентифицируют этот объект как древний греко-римский портовый город Левкаспис, который был построен во II веке и процветал до IV столетия. Всего на этом участке теперь обнаружено 48 гробниц.

В июне в Словакии археологи обнаружили 77 скелетов без черепов, принадлежащих одной из древнейших земледельческих культур Европы. На шейных позвонках видны следы аккуратной порезки. Это говорит не о насильственном обезглавливании, а о ритуальном отделении головы после смерти.

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