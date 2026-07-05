В Египте археологи обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века

Особый интерес у ученых вызвала коллекция из около 200 керамических фрагментов с надписями, известных как остраконы, которые использовались в качестве материала для письма. На них содержатся записи о сделках, переписка и другие детали быта той эпохи. Кроме того, обнаружены золотые монеты времен правления римского императора Констанция II (337–361 гг.). В другом районе страны, на археологическом участке Марина-эль-Аламейн в 100 км от Александрии, найдены 18 древних гробниц, включая 11 высеченных в скале (глубиной до 8 м) и 7 наземных известняковых захоронений. Среди уникальных находок – гранитный саркофаг длиной 2,5 м с останками скелета и гипсовая статуя сфинкса.