В Госдуме предложили ввести выплату в 20 000 рублей за 50 лет брака
В России могут ввести единую федеральную выплату в размере не менее 20 000 руб. для супружеских пар, которые прожили в браке 50 и более лет. Соответствующее обращение председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила главе Минтруда России Антону Котякову, передает «РИА Новости».
«Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 руб. к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам», – говорится в обращении.
По словам депутата, в части регионов уже есть такие меры. Буцкая отметила, что долгий официальный брак является общественно значимым примером «устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений». Буцкая подчеркнула, что выплата будет способствовать укреплению института семьи и повышению общественного признания длительного брака.
В мае депутат от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой внедрения выплат за юбилеи совместной жизни. Парламентарий предложил ежегодно выплачивать супругам суммы, соответствующие количеству прожитых в браке лет: 5000 руб. за пять лет совместной жизни, 10 000 – за 10 лет, 15 000 – за 15 лет и так далее. При этом для пар, которые отметили золотую свадьбу – 50 лет брака, – депутат предложил установить повышенную выплату в размере 100 000 руб.