В Госдуме предложили ввести выплату в 20 000 рублей за 50 лет брака

В мае депутат от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой внедрения выплат за юбилеи совместной жизни. Парламентарий предложил ежегодно выплачивать супругам суммы, соответствующие количеству прожитых в браке лет: 5000 руб. за пять лет совместной жизни, 10 000 – за 10 лет, 15 000 – за 15 лет и так далее. При этом для пар, которые отметили золотую свадьбу – 50 лет брака, – депутат предложил установить повышенную выплату в размере 100 000 руб.