GAZP119,01-3,54%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,14+0,15%
В Госдуме предложили ввести выплаты для супругов в честь юбилеев брака

В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за юбилеи совместной жизни. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Каплан Панеш, передает «РИА Новости».

Парламентарий предложил ежегодно выплачивать супругам суммы, соответствующие количеству прожитых в браке лет: 5000 руб. за пять лет совместной жизни, 10 000 – за 10 лет, 15 000 – за 15 лет и так далее.

При этом для пар, отметивших золотую свадьбу – 50 лет брака, – депутат предлагает установить повышенную выплату в размере 100 000 руб.

Согласно инициативе, после 25 лет совместной жизни размер выплат должен увеличиваться ускоренными темпами: 30 000 руб. за 25 лет брака, 40 000 руб. – за 30 лет, 50 000 руб. – за 35 лет, 60 000 руб. – за 40 лет, 70 000 руб. – за 45 лет, 120 000 руб. – за 55 лет, 150 000 руб. – за 60 лет, 200 000 руб. – за 65 лет и 250 000 руб. за 70 лет совместной жизни.

«Государственная поддержка таких семей – это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас», – заявил депутат.

Он также предложил назначать выплаты автоматически для супругов, проживших вместе 50 и более лет, на основании данных ЗАГС – без подачи заявления.

Панеш отметил, что в России около 1,5 млн пар, проживших в браке более 50 лет. По его оценке, единовременная выплата по 100 000 руб. таким семьям обошлась бы бюджету примерно в 150 млрд руб.

