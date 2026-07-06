Близкие родственники россиян с 1 сентября смогут получать медсправки за них

27 мая замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков говорил, что сервис онлайн-заказа медицинских документов и справок планируется распространить на все регионы России в 2026 г. По его словам, сейчас система тестируется в двух регионах – Чувашии и Тюменской области. В перечень доступных для оформления онлайн документов войдут, в частности, сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключения для допуска несовершеннолетних к занятиям физкультурой.