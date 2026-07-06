Близкие родственники россиян с 1 сентября смогут получать медсправки за них
Близкие родственники пациентов с 1 сентября получат возможность получать за них медицинские справки и заключения. Оформление документов также будет происходить в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
«С 1 сентября 2026 г. вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники», – сказал он.
Депутат рассказал, что в сентябре в России также перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи. Порядок касается организаций, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам. Сами справки и заключения можно будет получить, только если такая информация уже содержится в медицинской документации пациента, заключил Панеш.
27 мая замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков говорил, что сервис онлайн-заказа медицинских документов и справок планируется распространить на все регионы России в 2026 г. По его словам, сейчас система тестируется в двух регионах – Чувашии и Тюменской области. В перечень доступных для оформления онлайн документов войдут, в частности, сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключения для допуска несовершеннолетних к занятиям физкультурой.