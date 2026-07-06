Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,52+0,26%ARSA6,33+2,76%AVAN533-0,19%IMOEX2 235,2-0,34%RTSI911,78-0,34%RGBI112,11+0,14%RGBITR747,69+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Близкие родственники россиян с 1 сентября смогут получать медсправки за них

Ведомости

Близкие родственники пациентов с 1 сентября получат возможность получать за них медицинские справки и заключения. Оформление документов также будет происходить в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

«С 1 сентября 2026 г. вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники», – сказал он.

Депутат рассказал, что в сентябре в России также перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи. Порядок касается организаций, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам. Сами справки и заключения можно будет получить, только если такая информация уже содержится в медицинской документации пациента, заключил Панеш.

27 мая замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков говорил, что сервис онлайн-заказа медицинских документов и справок планируется распространить на все регионы России в 2026 г. По его словам, сейчас система тестируется в двух регионах – Чувашии и Тюменской области. В перечень доступных для оформления онлайн документов войдут, в частности, сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключения для допуска несовершеннолетних к занятиям физкультурой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь