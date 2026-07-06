Силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников над Ленинградской областью
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 56 украинских дронов над территорией Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.
По предварительным данным, в области есть повреждения объектов инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк. На территории региона работают дежурные службы, отметил губернатор. Он также написал, что, предварительно, никто не пострадал.
В ночь на 6 июля силы ПВО сбили 519 беспилотников самолетного типа в небе над 22 российскими регионами и Азовским морем. Атаки отразили в Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областях. Воздушные цели также были уничтожены над территорией Московского региона, Краснодарского края и Крыма.