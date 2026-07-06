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Пациенты смогут напрямую сообщать Росздравнадзору о проблемах с протезами

Ведомости

Россияне смогут напрямую обращаться к Росздравнадзору с проблемами, связанными с протезами, кардиостимуляторами, косметологическими филлерами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минздрава.

Прежде обращения подавали производители на основе данных из медучреждений. Они обязаны предоставлять в Росздравнадзор данные об обращении медизделий в России в первые три года после их регистрации в стране.

Новым приказом уточняется процедура мониторинга через автоматизированную систему. Как уточнили в Росздравнадзоре, ее использование позволит регулятору принять решение о приостановке применения изделия, если «неблагоприятное событие привело к смерти, причинению серьезного вреда здоровью или даже возникла такая угроза».

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и будет действовать до 1 сентября 2032 г.

«Ведомости» писали в мае, что в России появятся передвижные протезные мастерские под брендом «Автомоторика». Такой формат выездной помощи позволит людям с ограниченной подвижностью и жителям удаленных регионов получать протезы верхних и нижних конечностей, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

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