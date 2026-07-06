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На Солнце зафиксировали рекордное суточное количество вспышек за два года

Ведомости

Количество вспышек, которые произошли на Солнце 5 июля, стало рекордным среднесуточным за последние два года, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привел к обновлению рекорда 2025-2026 гг. по количеству солнечных вспышек за сутки», – отметили исследователи.

По их словам, 5 июля за 24 часа на Солнце зарегистрировано «24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени». Оба результата стали рекордными.

В лаборатории также подчеркнули, что группы пятен, включая крупнейшую за 10 лет область 4478, переместились на запад солнечного диска, они представляют исключительно научный интерес. При этом 7 июля они уйдут за горизонт на обратную сторону Солнца и почти не смогут повлиять на Землю с такого расположения.

Группа солнечных пятен 4478 образовалась 28 июня. По данным ученых, ее площадь составляет около 1200 единиц. Для сравнения: предыдущая крупнейшая группа пятен №4366, вызвавшая вспышку класса X8.1 и установившая рекорд XXI в. по общему числу сильных вспышек, на пике достигала площади 1100 единиц. При этом исследователи отмечали, что высокой активности в этой области на тот момент не фиксировалось.

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