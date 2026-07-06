На Солнце зафиксировали рекордное суточное количество вспышек за два года

В лаборатории также подчеркнули, что группы пятен, включая крупнейшую за 10 лет область 4478, переместились на запад солнечного диска, они представляют исключительно научный интерес. При этом 7 июля они уйдут за горизонт на обратную сторону Солнца и почти не смогут повлиять на Землю с такого расположения.