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На Солнце сформировалась крупнейшая в 2026 году группа пятен

Ведомости

Группа солнечных пятен №4478 стала крупнейшей среди всех активных областей, наблюдавшихся на Солнце в 2026 г. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, площадь группы составляет около 1200 единиц. Для сравнения, предыдущая крупнейшая группа пятен №4366, вызвавшая вспышку класса X8.1 и установившая рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек, на пике достигала площади 1 100 единиц. При этом исследователи отмечают, что высокой активности в этой области пока не наблюдается. По их словам, группа «кипит, бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет». Иногда из нее в космос выбрасываются слабые облака плазмы.

Как сообщили ученые, одно из таких облаков достигнет Земли 30 июня, второе – 1 июля.

Утром 21 июня на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности M2.6. Согласно опубликованной информации, вспышка началась в 05:25 мск, а пик ее интенсивности пришелся на 05:46. Перед основным событием специалисты зафиксировали три вспышки более низкого класса C. Кроме того, последняя зарегистрированная активность уровня C1.1 была отмечена в 11:31 мск.

3 июня в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошел черный взрыв – во время одной из мощных вспышек было разорвано и рассеяно облако нейтрального водорода, которое на снимках выглядело как темное пятно на фоне яркой солнечной поверхности. Небольшая часть солнечного водорода сможет проникнуть в верхние слои атмосферы, после чего постепенно остынет и станет частью природных процессов на Земле.

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