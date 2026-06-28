На Солнце сформировалась крупнейшая в 2026 году группа пятен

По данным ученых, площадь группы составляет около 1200 единиц. Для сравнения, предыдущая крупнейшая группа пятен №4366, вызвавшая вспышку класса X8.1 и установившая рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек, на пике достигала площади 1 100 единиц. При этом исследователи отмечают, что высокой активности в этой области пока не наблюдается. По их словам, группа «кипит, бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет». Иногда из нее в космос выбрасываются слабые облака плазмы.