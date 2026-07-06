Росфинмониторинг внес движение «Каллисто» в перечень террористов и экстремистов

29 апреля Ярославский областной суд признал «Каллисто» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение было принято по административному иску управления Минюста России по Ярославской области. Объединение, созданное в 2017 г., действовало без образования юридического лица на территории региона. В суде заявили, что деятельность организации «направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных». Отмечается, что решение в части запрета подлежит немедленному исполнению.