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Росфинмониторинг внес движение «Каллисто» в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Региональное общественное объединение «ЛГБТ-движение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) «Каллисто» включено в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В обновленном перечне Росфинмониторинга указано данное движение.

29 апреля Ярославский областной суд признал «Каллисто» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение было принято по административному иску управления Минюста России по Ярославской области. Объединение, созданное в 2017 г., действовало без образования юридического лица на территории региона. В суде заявили, что деятельность организации «направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных». Отмечается, что решение в части запрета подлежит немедленному исполнению.

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