Ярославский суд признал ЛГБТ-движение «Каллисто» экстремистским и запрещенным
Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение ЛГБТ-движение «Каллисто» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».
Решение было принято по административному иску управления Минюста России по Ярославской области. Объединение, созданное в 2017 г., действовало без образования юридического лица на территории региона.
В суде заявили, что деятельность организации «направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных». Отмечается, что решение в части запрета подлежит немедленному исполнению.
27 апреля Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» (считается в России иноагентом) экстремистским объединением и запретил ее деятельность в России.
В ноябре 2023 г. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.