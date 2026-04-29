CNY Бирж.10,914-0,6%MGTS1 052-0,19%OKEY38,96+1,43%IMOEX2 639,81-2,11%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,47+0,13%RGBITR779,02+0,16%
Главная / Общество /

Ярославский суд признал ЛГБТ-движение «Каллисто» экстремистским и запрещенным

Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение ЛГБТ-движение «Каллисто» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».

Решение было принято по административному иску управления Минюста России по Ярославской области. Объединение, созданное в 2017 г., действовало без образования юридического лица на территории региона.

В суде заявили, что деятельность организации «направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных». Отмечается, что решение в части запрета подлежит немедленному исполнению.

27 апреля Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» (считается в России иноагентом) экстремистским объединением и запретил ее деятельность в России.

В ноябре 2023 г. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

