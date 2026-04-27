Суд в Петербурге признал «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской и запрещенной

20 апреля также сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации European Youth Forum (считается в России иноагентом) , зарегистрированной в Бельгии. По данным ведомства, после начала спецоперации структура заняла враждебную позицию по отношению к России и распространяла недостоверную информацию. В Генпрокуратуре также заявляли, что организация продвигает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России) и подрывает традиционные семейные ценности.