Суд в Петербурге признал «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской и запрещенной
Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» (считается в России иноагентом) экстремистским объединением и запретил ее деятельность в России, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Решение принято по иску Минюста. «Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд требования административного истца удовлетворил», – говорится в сообщении.
Иск о признании организации экстремистской был подан в начале февраля. Тогда же суд зарегистрировал аналогичное заявление в отношении ЛГБТ-инициативной группы «Выход» (считается в России иноагентом).
20 апреля также сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации European Youth Forum