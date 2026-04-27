Главная / Общество /

Суд в Петербурге признал «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской и запрещенной

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» (считается в России иноагентом) экстремистским объединением и запретил ее деятельность в России, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по иску Минюста. «Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд требования административного истца удовлетворил», – говорится в сообщении.

Иск о признании организации экстремистской был подан в начале февраля. Тогда же суд зарегистрировал аналогичное заявление в отношении ЛГБТ-инициативной группы «Выход» (считается в России иноагентом).

20 апреля также сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации European Youth Forum (считается в России иноагентом), зарегистрированной в Бельгии. По данным ведомства, после начала спецоперации структура заняла враждебную позицию по отношению к России и распространяла недостоверную информацию. В Генпрокуратуре также заявляли, что организация продвигает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России) и подрывает традиционные семейные ценности.

