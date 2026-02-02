Минюст просит запретить две ЛГБТ-организации в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал два административных исковых заявления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к двум ЛГБТ-организациям (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) о признании их экстремистскими. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.