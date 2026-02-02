Газета
Главная / Общество /

Минюст просит запретить две ЛГБТ-организации в Петербурге

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал два административных исковых заявления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к двум ЛГБТ-организациям (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) о признании их экстремистскими. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Речь идет о межрегиональном общественном движении «Российская ЛГБТ-сеть» (считается в России иноагентом) и ЛГБТ- инициативной группе «Выход» (считается в России иноагентом). Минюст также просит запретить их деятельность на территории РФ.

Исковые заявления приняты к производству. Судебные заседания по данному делу пройдут в закрытом режиме.

В отношении ООО «Грамота», владельца сети книжных магазинов «Читай-город», 21 января был составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суть претензий не раскрывается.

