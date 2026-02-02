Минюст просит запретить две ЛГБТ-организации в Петербурге
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал два административных исковых заявления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к двум ЛГБТ-организациям (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) о признании их экстремистскими. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.
Речь идет о межрегиональном общественном движении «Российская ЛГБТ-сеть»
Исковые заявления приняты к производству. Судебные заседания по данному делу пройдут в закрытом режиме.
В отношении ООО «Грамота», владельца сети книжных магазинов «Читай-город», 21 января был составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суть претензий не раскрывается.