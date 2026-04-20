Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Европейский молодежный форум
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации European Youth Forum (Европейский молодежный форум;
По данным Генпрокуратуры, Европейский молодежный форум сначала был площадкой для развития молодежной политики. После начала спецоперации организация стала показывать откровенно враждебную позицию в отношении Москвы. Отмечается, что ее представители стали распространять ложные сведения на официальных ресурсах.
Кроме того, уточняется в заявлении ведомства, организация открыто продвигает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России). Она целенаправленно подрывает традиционные семейные ценности, характерные для общества в России.