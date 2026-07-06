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Набравшая 500 баллов на ЕГЭ ученица подала документы в МФТИ

Ведомости

Абитуриентка Екатерина Малкова, набравшая 500 баллов на ЕГЭ-2026, подала документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщил представитель вуза. Ученица уже направила согласие на зачисление, окончательный выбор направления обучения она сможет сделать до 25 июля.

Ранее школьница посетила МФТИ по приглашению вуза и ознакомилась с его научной инфраструктурой. Представители МФТИ отмечают высокий уровень подготовки абитуриентки. По словам директора Физтех-школы биологической и медицинской физики Дениса Кузьмина, она соответствует профилю вуза.

«Мы, как линза, фокусируем у себя талантливых ребят со всей страны, но здесь талант обязательно должен быть помножен на огромный труд. По вашим результатам мы этот труд видим и признаем. Физтех всегда был местом, где талант встречается с трудолюбием, а фундаментальная наука – с реальными задачами индустрии. Мы рады, что Екатерина увидела это своими глазами», – отметил он.

В МФТИ также напомнили о действующих мерах поддержки для абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ и победителей олимпиад. Повышенную стипендию в течение первого семестра, а затем и второго, с учетом успеваемости: призеры ВсОШ – 20 000 руб. в месяц, победители ВсОШ – 40 000 руб. в месяц, члены олимпиадных сборных России – 75 000 руб. в месяц.

О результатах Малковой по ЕГЭ рассказал 28 июня мэр Москвы Сергей Собянин. Малкова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике на максимальные 100 баллов по каждому предмету. Это уникальный случай за все 25 лет существования ЕГЭ. Девушка стала победительницей метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», занимала призовые места на олимпиаде «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

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