Набравшая 500 баллов на ЕГЭ ученица подала документы в МФТИ

«Мы, как линза, фокусируем у себя талантливых ребят со всей страны, но здесь талант обязательно должен быть помножен на огромный труд. По вашим результатам мы этот труд видим и признаем. Физтех всегда был местом, где талант встречается с трудолюбием, а фундаментальная наука – с реальными задачами индустрии. Мы рады, что Екатерина увидела это своими глазами», – отметил он.