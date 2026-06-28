Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальные 100 баллов по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек. Это на 291 больше показателя 2025 г.