Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ
Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова установила абсолютный рекорд в истории единого государственного экзамена, получив 500 баллов по пяти предметам. Об этом в Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Малкова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике на максимальные 100 баллов по каждому предмету. Это уникальный случай за все 25 лет существования ЕГЭ.
Малкова стала победительницей метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», занимала призовые места на олимпиаде «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
В приоритете у выпускницы ведущие профильные учебные заведения страны – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева. Девушка выбирает между биофизикой, биоинформатикой или наноинженерией.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 24 июня сообщал, что в России два выпускника получили максимальный результат по четырем предметам на ЕГЭ – девушка из Москвы и молодой человек из Приморского края. Он также отметил, что 39 учеников набрали 300 баллов по результатам ЕГЭ.
17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальные 100 баллов по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек. Это на 291 больше показателя 2025 г.