Двое выпускников набрали максимальные 400 баллов на ЕГЭ-2026
В России есть два выпускника, которые сумели получить максимальный результат по четырем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает «РИА Новости».
По словам Музаева, четыре предмета на высший балл сдала девушка из Москвы и молодой человек из Приморского края. Он также отметил, что 39 учеников набрали 300 баллов по результатам ЕГЭ.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Первые результаты экзаменов начали публиковаться 13 июня.
Московский департамент образования 23 июня сообщил, что выпускница столичной школы №1409 Екатерина Малкова получила максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Девушка набрала по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии и физике. В департаменте отметили, что выпускница также сдала информатику и сейчас ожидает результатов пятого экзамена.
17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальные 100 баллов по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек, что на 291 больше показателя прошлого года.