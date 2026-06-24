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Главная / Общество /

Московская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Ведомости

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Об этом сообщил столичный департамент образования.

Девушка набрала по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии и физике. В департаменте отметили, что выпускница также сдала информатику и сейчас ожидает результаты пятого экзамена.

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальные 100 баллов по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек, что на 291 больше показателя прошлого года.

23 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о росте числа выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по истории. По его словам, если в 2025 г. таких выпускников было 155, то в текущем году их число увеличилось до 260.

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