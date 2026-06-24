Московская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщал, что максимальные 100 баллов по этому предмету получили почти 2000 участников экзамена. В тот же день стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек, что на 291 больше показателя прошлого года.