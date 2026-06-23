Число стобалльников на ЕГЭ по истории выросло до 260 человек

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что почти 2000 участников ЕГЭ по русскому языку получили максимальные 100 баллов. В тот же день стало известно, что число стобалльников на ЕГЭ по литературе превысило 1700 человек – на 291 больше, чем в прошлом году.