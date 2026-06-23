Число стобалльников на ЕГЭ по истории выросло до 260 человек
Количество выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, увеличилось со 155 человек в 2025 г. до 260 в текущем, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он рассказал на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории, передает ТАСС.
Министр также отметил положительную динамику по другим показателям: средний тестовый балл ЕГЭ по истории вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобалльников увеличилась с 11,7 до 15%.
В 2026 г. выпускники улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам – русскому языку, химии, литературе и истории.
17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что почти 2000 участников ЕГЭ по русскому языку получили максимальные 100 баллов. В тот же день стало известно, что число стобалльников на ЕГЭ по литературе превысило 1700 человек – на 291 больше, чем в прошлом году.
Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку стало «преддверие».