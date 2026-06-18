Выпускники в 2026 году улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам

Выпускники в 2026 году улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметамШкольники стали более осознанно выбирать экзамены и готовиться к ним, говорят эксперты
В 2026 г. выпускники улучшили средний тестовый балл по русскому языку, химии, литературе и истории. Об этом рассказали руководители комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по каждому из этих предметов на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ. Результаты по предметам содержались в презентационных материалах.
Русский язык сдавали 661 756 человек (+4% по сравнению с прошлым годом). Средний тестовый балл увеличился до 63,06 (+2,4 балла). Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский отметил, что в этом году выпускники несколько лучше выполнили задания на орфографию и пунктуацию. Особенно заметно выросло количество участников, набравших от 61 до 100 баллов, – до 375 625 человек (+17,5%).
ЕГЭ по литературе в этом году выбрали 36 199 человек (-3,1% по сравнению с годом ранее). При этом результаты экзамена улучшились: средний тестовый балл вырос до 63,49 (+1,6 балла). Количество участников, набравших от 61 до 100 баллов, увеличилось до 17 981 человека (+8%). Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин отметил, что выпускники показали хорошее владение навыками анализа и интерпретации художественного текста, а также справились с написанием собственного текста-рассуждения на предложенную тему.
История также вошла в число предметов, по которым выпускники улучшили результаты. ЕГЭ по этому предмету сдавали 81 465 человек (-1,7% по сравнению с годом ранее). Средний тестовый балл вырос до 57,85 (+2,05 балла). Количество участников, набравших от 61 до 100 баллов, увеличилось до 36 286 человек (+10%). Участники экзамена хорошо выполнили задания по истории Великой Отечественной войны, а также на знание фактов спецоперации, пояснил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов.
Число участников ЕГЭ по химии в 2026 г. выросло до 92 395 человек (+8% по сравнению с годом ранее). Средний тестовый балл также увеличился до 58,69 (+0,7 балла). Количество участников с результатом 61–100 баллов выросло до 45 149 человек (+10,4). Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии Дмитрий Добротин отметил, что интерес к предмету повышается: за последние четыре года количество выбирающих для сдачи этот предмет ЕГЭ выросло почти на 20 000 человек.
Рост числа высокобалльников по русскому языку можно объяснить системной работой школ по данному предмету, считает исполнительный директор Фонда развития Физтехшкол Андрей Богданов. Он базовый, поэтому его преподавание находится под постоянным контролем, пояснил он. Богданов связал синхронность роста средних баллов по четырем предметам с изменениями, происходящими в системе образования и обществе. Школьники все более осознанно выбирают экзамены, и это сказывается на результатах. Стабильность экзаменационных материалов также позволила школе и ученикам сосредоточиться на содержании, а не на адаптации к новым форматам. По его словам, хорошие результаты по одним предметам приводят к лучшим и по другим.
ЕГЭ в 2026 г.
В последние годы школы значительно усилили индивидуальное сопровождение учеников и организовали дополнительные консультации и элективные курсы (обязательные курсы по выбору учащихся. – «Ведомости»), говорит эксперт «Народного фронта» Инесса Смагина. Помимо этого они расширили возможности подготовки через онлайн-платформы, добавила она.
В предыдущие два года происходили небольшие, но значимые изменения критериев оценивания ЕГЭ по русскому языку, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Поэтому напрямую сравнивать текущие результаты с прошлогодними сложно. В целом колебания средних баллов для ЕГЭ естественны и в большей степени отражают особенности заданий конкретного года, чем уровень подготовки выпускников, резюмировал он.
Рост интереса к химии и естественным наукам – это ответ на изменения структуры экономики, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтехшкол Сергей Поминов. Школьники и их родители видят: инженерные, медицинские и биотехнологические специальности становятся все более востребованными. На этом фоне они делают осознанный выбор, добавил он.