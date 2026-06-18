Выпускники в 2026 году улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам

Рост числа высокобалльников по русскому языку можно объяснить системной работой школ по данному предмету, считает исполнительный директор Фонда развития Физтехшкол Андрей Богданов. Он базовый, поэтому его преподавание находится под постоянным контролем, пояснил он. Богданов связал синхронность роста средних баллов по четырем предметам с изменениями, происходящими в системе образования и обществе. Школьники все более осознанно выбирают экзамены, и это сказывается на результатах. Стабильность экзаменационных материалов также позволила школе и ученикам сосредоточиться на содержании, а не на адаптации к новым форматам. По его словам, хорошие результаты по одним предметам приводят к лучшим и по другим.