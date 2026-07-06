В Москве число стобалльников по ЕГЭ-2026 превысило 3000 человек

Число 200-балльников выросло до 341, а выпускников с результатом 300 баллов стало 34, что более чем в восемь раз превышает показатель прошлого года. Мэр также подчеркнул, что столь высокие результаты стали возможны благодаря системной подготовке школьников и внедрению специальных практикумов, которые занимают не менее 40% учебного времени, а также регулярным тренировочным работам в формате ЕГЭ, проводимым с 2022 г.