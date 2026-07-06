В Москве число стобалльников по ЕГЭ-2026 превысило 3000 человек
В Москве число стобалльников по ЕГЭ в 2026 г. выросло в два раза по сравнению с прошлым годом и достигло 3175 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, экзамен сдали более 93 000 человек, включая 72 000 выпускников текущего года. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов по пяти предметам. Кроме того, пять московских школьников получили по 400 баллов за четыре экзамена. В их числе Вера Захарова (школа № 1583 имени К.А. Керимова), Дарья Ефимова (школа № 58), Маргарита Саломасова (школа № 1573), а также выпускники предуниверсария МАИ Григорий Славнов и Александр Горбунов. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику.
Число 200-балльников выросло до 341, а выпускников с результатом 300 баллов стало 34, что более чем в восемь раз превышает показатель прошлого года. Мэр также подчеркнул, что столь высокие результаты стали возможны благодаря системной подготовке школьников и внедрению специальных практикумов, которые занимают не менее 40% учебного времени, а также регулярным тренировочным работам в формате ЕГЭ, проводимым с 2022 г.
6 июля ТАСС сообщал, что Петербург занял первое место по числу выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. В Северной столице 914 учеников получили высшую оценку. Следом идет Московская область, где максимальный результат показали 836 школьников. В Татарстане – 459 стобалльных работ, в Краснодарском крае – 416. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область с 216 работами на высший балл. Почти вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году, стало на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях. Также рекордные для себя результаты показали Кировская область, Тюменская область, Рязанская область, Камчатка и Адыгея.
2 июля замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич на церемонии награждения золотых медалистов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» заявил, что школьники с каждым годом сдают ЕГЭ «все лучше и лучше».