В администрации президента отметили, что школьники все лучше сдают ЕГЭ

«Мы сейчас подводим итоги школьных экзаменов, ЕГЭ и видим, насколько потрясающе наши ребята сдали экзамены. Конечно, там [есть] невероятные 500 баллов, и по сравнению с прошлыми годами ребята сдают [ЕГЭ] все лучше и лучше», – сказал он (цитата по ТАСС).