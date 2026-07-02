В администрации президента отметили, что школьники все лучше сдают ЕГЭ
Школьники с каждым годом сдают ЕГЭ «все лучше и лучше». Об этом заявил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич на церемонии награждения золотых медалистов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».
«Мы сейчас подводим итоги школьных экзаменов, ЕГЭ и видим, насколько потрясающе наши ребята сдали экзамены. Конечно, там [есть] невероятные 500 баллов, и по сравнению с прошлыми годами ребята сдают [ЕГЭ] все лучше и лучше», – сказал он (цитата по ТАСС).
23 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что число выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, увеличилось со 155 человек в 2025 г. до 260 в текущем.
«Ведомости» писали, что в целом выпускники в 2026 г. улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам – русскому языку, химии, литературе и истории. Самые высокие средние тестовые баллы среди предметов – по физике (66,47) и профильной математике (66,33). Это на 4 балла больше по сравнению с прошлым годом по обоим предметам, отмечали в Рособрнадзоре.