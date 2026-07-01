Физика и профильная математика стали лидерами по наивысшему среднему баллу ЕГЭ

Физика и профильная математика стали лидерами по наивысшему среднему баллу ЕГЭЭто связано с ранней профилизацией школьников и стабильной моделью экзамена, говорят эксперты
По предварительным итогам ЕГЭ-2026, самые высокие средние тестовые баллы среди предметов зафиксированы по физике (66,47) и профильной математике (66,33). Это на 4 балла больше по сравнению с прошлым годом по обоим предметам. Средний балл по русскому языку составил 63,06. Это следует из данных, представленных в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева на брифинге по итогам основного периода проведения выпускных экзаменов.
Результат в 100 баллов хотя бы по одному предмету получили 8759 выпускников в основной период ЕГЭ. Максимальный результат по двум предметам набрали 933 человека, по трем – 76, по четырем – восемь. Рекордное количество баллов – 500 по пяти предметам – впервые за 25 лет набрала выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова. Она сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
Рост средних баллов объясняется несколькими факторами, говорит Музаев. В 2026 г. впервые массово оканчивали школу обучающиеся, которые начали изучать углубленный курс математики еще в 7–8-х классах, отметил он. Такие ученики, как правило, успешно осваивают программу в школе и уверенно сдают ЕГЭ без необходимости обращаться к репетиторам. Ранняя профилизация дает положительный эффект, отметил глава Рособрнадзора.
Помимо этого за два года на 60% выросло число учащихся 10–11-х классов, изучающих физику на углубленном уровне. Этот предмет стали чаще выбирать и лучше сдавать, сказал Музаев. Еще один важный фактор – стабильность модели экзамена. До 1 сентября ежегодно Рособрнадзор объявляет обо всех нововведениях в ЕГЭ. В предыдущие годы содержательные изменения вносились практически по всем предметам. Но последние два года модель экзамена не менялась. Это также способствует росту средних баллов и числа высокобалльников, добавил он.
В 2026 г. по социально-гуманитарным предметам можно выделить три основные тенденции, продолжил Музаев. Первая – снижение числа участников экзаменов практически по всем предметам, за исключением географии. Вторая – рост среднего тестового балла: например, по сравнению с прошлым годом средний результат по истории увеличился на 2,05 балла, по литературе и обществознанию – более чем на 1,6 балла, говорится в презентации. Третья тенденция – увеличение доли выпускников, набравших высокие баллы. В зависимости от предмета она составила от 8% по обществознанию почти до 25% по литературе.
В естественно-научном блоке Рособрнадзор выделил три ключевые тенденции. Первая – увеличение числа участников экзаменов по этим предметам. Вторая – сокращение доли участников, не преодолевших минимальный порог. Третьей тенденцией стал рост среднего тестового балла и увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов.
Число участников ЕГЭ по физике и профильной математике растет третий год подряд, отметил исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов. Физику в 2026 г. сдавали 146 500 человек – примерно на 33% больше, чем в 2024 г. (110 000). Число выбравших профильную математику за тот же период увеличилось с 311 000 до 371 400 человек, или почти на 20%. Богданов считает, что рост числа сдающих одновременно с ростом среднего балла – это признак того, что экзамены стали выбирать более подготовленные и мотивированные школьники. При этом сам экзамен не стал проще, но к нему стали лучше готовиться, отметил он. За ростом средних баллов и числа стобалльников стоит важный тренд: школьники и их семьи все более осознанно подходят к выбору профессии, подчеркнул эксперт. Государство последовательно увеличивает бюджетные места на инженерных и IT-направлениях, и абитуриенты на это реагируют.
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При этом разрыв между числом сдающих профильную математику и физику по‑прежнему огромен: математику выбирает почти в 2,5 раза больше выпускников, отмечает Богданов. Причина кроется не только в профориентации, но и в качестве школьного преподавания физики. Рост числа сдающих эти предметы означает, что нагрузка на педагогов будет только расти. Чтобы этот тренд продолжился, нам нужно последовательно усиливать школьное преподавание и поддерживать педагогов, добавил он.
Одна из причин высоких средних баллов ЕГЭ по физике и математике – системные меры в области популяризации предметов естественно-научного и физико-математического циклов, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Они последовательно реализуются на протяжении последних лет. Кроме того, сами выпускники отмечали некоторое снижение сложности отдельных заданий по математике и ряду других предметов по сравнению с предыдущим годом, отметил он. Совокупность этих факторов могла повлиять как на рост средних результатов, так и на увеличение числа участников, набравших максимальные 100 баллов, добавил Илюхин.