Физика и профильная математика стали лидерами по наивысшему среднему баллу ЕГЭ

Число участников ЕГЭ по физике и профильной математике растет третий год подряд, отметил исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов. Физику в 2026 г. сдавали 146 500 человек – примерно на 33% больше, чем в 2024 г. (110 000). Число выбравших профильную математику за тот же период увеличилось с 311 000 до 371 400 человек, или почти на 20%. Богданов считает, что рост числа сдающих одновременно с ростом среднего балла – это признак того, что экзамены стали выбирать более подготовленные и мотивированные школьники. При этом сам экзамен не стал проще, но к нему стали лучше готовиться, отметил он. За ростом средних баллов и числа стобалльников стоит важный тренд: школьники и их семьи все более осознанно подходят к выбору профессии, подчеркнул эксперт. Государство последовательно увеличивает бюджетные места на инженерных и IT-направлениях, и абитуриенты на это реагируют.