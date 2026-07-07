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Домашние задания для первоклассников отменят с 1 сентября

Ведомости

С 1 сентября в первых классах российских школ отменят домашние задания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения.

В документе указано, что обучение в первом классе будет проводиться без домашних работ.

Ранее действовали методические рекомендации, допускавшие постепенное введение домашних заданий с общим объемом не более одного часа в день. Теперь это положение исключено. Новые правила вступят в силу с начала учебного года.

С нового учебного года в российских школах будет поэтапно вводиться предмет «Духовно-нравственная культура России». Дисциплина появится во второй половине 2026/27 учебного года в пятых классах в объеме 17 часов. В 2027/28 году ее будут преподавать в шестых и седьмых классах по 34 часа. В программу войдут изучение жизненного пути государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, включая героев спецоперации. Учебники для нового курса уже готовятся, сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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