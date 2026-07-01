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Главная / Общество /

В 2026 году в школах начнут вводить «Духовно-нравственную культуру России»

Ведомости

С нового учебного года в российских школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Учебники для нового курса уже готовятся, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

Дисциплина появится во второй половине 2026/27 учебного года в пятых классах в объеме 17 часов. В 2027/28 году ее будут преподавать в шестых и седьмых классах по 34 часа. Цель курса – сформировать у школьников мировоззрение на основе традиционных российских ценностей. В программу войдут изучение жизненного пути государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, включая героев спецоперации.

В октябре 2025 г. Кравцов заявлял, что предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В июне того же года ТАСС писал, что разработкой учебника для предмета занимается МГПУ. По данным агентства, в работе участвует митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

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