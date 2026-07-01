В 2026 году в школах начнут вводить «Духовно-нравственную культуру России»

Дисциплина появится во второй половине 2026/27 учебного года в пятых классах в объеме 17 часов. В 2027/28 году ее будут преподавать в шестых и седьмых классах по 34 часа. Цель курса – сформировать у школьников мировоззрение на основе традиционных российских ценностей. В программу войдут изучение жизненного пути государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, включая героев спецоперации.