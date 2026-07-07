Освобожденную в Мьянме гражданку РФ передали дипломатам
Гражданка РФ, освобожденная 6 июня из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы, передана сотрудникам посольства России в Таиланде. Дипломаты окажут ей содействие в организации безопасного вылета на Родину, сообщило российское посольство в Мьянме.
Согласно сообщению дипмиссии, это стало очередным примером координации работы российских дипломатических представительств, МВД РФ и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. В посольстве напомнили, что работа в Мьянме без соответствующей визы незаконна и влечет запрет на повторный въезд.
Дипломаты призвали россиян критически оценивать предложения о быстром заработке в Юго-Восточной Азии от незнакомцев. Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и освобождении граждан, пострадавших от онлайн-мошенников.
В феврале российское посольство в Бангкоке сообщало об освобождении другой россиянки из мошеннического call-центра в Мьянме у границы с Таиландом. Операция была проведена благодаря координации посольства, полиции Таиланда и Мьянмы, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Женщину доставили в миграционный центр в городе Мьявади, после чего передали таиландской стороне для вылета на родину.