Освобожденную в Мьянме гражданку РФ передали дипломатам

В феврале российское посольство в Бангкоке сообщало об освобождении другой россиянки из мошеннического call-центра в Мьянме у границы с Таиландом. Операция была проведена благодаря координации посольства, полиции Таиланда и Мьянмы, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Женщину доставили в миграционный центр в городе Мьявади, после чего передали таиландской стороне для вылета на родину.