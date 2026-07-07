Жительницу Дагестана осудили на шесть лет за помощь террористам в Сирии

Женщина была признана виновной по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства). В 2016 г. она добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование в Сирии, входящее в структуру международной террористической организации. Она выполняла хозяйственные функции до ноября 2025 г.