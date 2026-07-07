Жительницу Дагестана осудили на шесть лет за помощь террористам в Сирии
Хасавюртовский районный суд в Дагестане приговорил местную жительницу к шести годам колонии общего режима за участие в вооруженном формировании в Сирии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.
Женщина была признана виновной по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства). В 2016 г. она добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование в Сирии, входящее в структуру международной террористической организации. Она выполняла хозяйственные функции до ноября 2025 г.
Отбывание наказания осужденной было отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.
6 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что служба предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые готовились против российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. В спецслужбе заявили, что предотвращенные преступления планировались украинскими спецслужбами.