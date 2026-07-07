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В Роскачестве предупредили о риске покупки разрезанных арбузов

Ведомости

Покупка разрезанных арбузов может быть опасна для здоровья, а большинство летних кишечных инфекций связано не с химикатами, а с нарушением правил гигиены. Об этом сообщили в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют перед разрезанием тщательно мыть арбуз горячей водой с мылом, чтобы удалить с поверхности пыль и бактерии. По этой же причине в организации не советуют просить продавца отрезать кусок «на пробу».

Кроме того, в Роскачестве не рекомендуют приобретать арбузы в стихийных точках продажи вдоль автомобильных дорог. По данным специалистов, в таких местах отсутствует санитарный контроль, продукция нередко хранится на земле, а у продавцов нет документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность. Оптимальным вариантом эксперты называют официальные магазины, организованные рынки или торговые точки рядом с бахчевыми полями.

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В организации также опровергли распространенный миф о том, что арбузы «накачивают» химикатами через шприц. «Любой прокол кожуры – это рана, из-за которой плод начнет гнить. Ни одному бахчеводу или продавцу не выгодно портить свой товар», – отметили в Роскачестве.

По словам специалистов, нитраты являются обычными минеральными удобрениями, необходимыми для роста растений. При соблюдении технологии выращивания арбуз успевает усвоить их к моменту созревания, а остаточные количества, если они остаются, концентрируются преимущественно в белой части корки.

При выборе арбуза эксперты советуют обращать внимание на несколько признаков: плод должен издавать гулкий звук при постукивании, иметь одно ярко-желтое земляное пятно, целую корку без повреждений и четкий контрастный рисунок. Предпочтение рекомендуется отдавать арбузам среднего размера.

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