В Роскачестве предупредили о риске покупки разрезанных арбузов

Кроме того, в Роскачестве не рекомендуют приобретать арбузы в стихийных точках продажи вдоль автомобильных дорог. По данным специалистов, в таких местах отсутствует санитарный контроль, продукция нередко хранится на земле, а у продавцов нет документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность. Оптимальным вариантом эксперты называют официальные магазины, организованные рынки или торговые точки рядом с бахчевыми полями.